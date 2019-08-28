中美角力：特朗普稱華盼復談 京續批徵稅

彭博社報道，在法國出席七國集團（G7）峰會的特朗普，昨天回應各國指摘其多變的表態引發全球市場不確定時表示，「這是我談判的方式，過去一直行之有效，如今對美國更有利。」他周一曾表達對中美貿談的樂觀預期，稱中方周末兩度致電要求恢復談判。外交部發言人耿爽再次表示未聽說過雙方通話的情况，重申要透過對話協商來解決經貿分歧，並繼續批評美國升級關稅「損人害己」。

雖然中美近日因加徵關稅而關係緊張，但無礙美國大型超市Costco的內地首家店舖開業，「澎湃新聞」報道，這家位於上海閔行區的Costco店舖，總購物面積約15萬平方呎，設有1層商場，3層停車場共1200個車位。由於超市百貨商品平均低於市場價30%至60%，食品類低至10%至20%，昨晨8時半開張後，不到一小時已人頭湧湧。

美超市Costco在滬開業 民眾迫爆

有女顧客稱，9時許到達商場時停車場已泊滿車。上午11時不到，因人潮擁擠，超市被迫限制人流。停車場保安也舉起告示牌稱等候需3小時。有顧客表示排隊結帳用了兩小時。中央社報道，近來價格受非洲豬瘟衝擊而暴漲的豬肉也是熱門商品，有主婦表示相比市價，Costco的豬肉價低近1/3。

為安全起見，超市下午1時左右宣布暫停營業，但仍有不知情市民前往。工作人員需待一批市民離開後，才再放下一批入場。

（綜合報道）