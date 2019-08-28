京以間諜罪拘華裔作家楊恆均 澳洲關注司法程序公義 中國促勿干預

明報記者

澳批關押7月律師家屬禁訪

今年1月19日，楊恆均與妻子袁瑞娟由紐約返抵廣州，前者在機場失蹤。北京隨後證實，楊恆均因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，被北京市國家安全局強制措施（扣押）作審查。事隔數月，法新社報道，澳洲外長佩恩稱，楊恆均在未被控罪名的情况下遭拘留7個月，中國無解釋拘押原因，亦不讓他聯繫律師及允許家人探視。《衛報》引述佩恩稱，楊恆均不是澳洲間諜，「指控楊為澳洲政府進行間諜活動並無根據」。她表示，對楊恆均遭關押的「惡劣情况」表示擔憂，「我們期望有達到基本的司法與程序正義標準」。倘間諜罪成，楊恆均最高可判無期徒刑甚至死刑。

上周五正式逮捕 華：健康狀况良好

對於澳洲外長的言論，外交部發言人耿爽昨回應說，經檢察機關批准，北京市國家安全局8月23日以涉嫌間諜犯罪依法對楊恆均執行逮捕，此案正在辦理。

耿爽又表示，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊恆均的各項權利，稱楊目前健康狀况良好。耿爽又對澳方就該案發表聲明表示強烈不滿，「中國是法治國家。澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案」。

最先向外界透露楊恆均失蹤的是其妻袁瑞娟。袁在內地以「袁小靚」的筆名活躍網上，曾用網名「染香」經常發表支持中共及中國的言論，被網民認為是「五毛」（指發表親政府言論的人員）。

妻稱被禁離境 3手機遭沒收

今年4月袁曾透過澳洲媒體哭訴，希望澳洲政府關注海外公民的人權狀况，給其丈夫「一點點關懷」。英國廣播公司（BBC）早前報道，上月7日袁瑞娟試圖離開中國時遭當局短暫訊問；她對澳洲政府表示自己未被拘留，但被禁止離境，最少3部手機被沒收。

54歲的楊恆均曾在中國外交部任職，隨後成為針砭時弊的時政評論者，因經常就民主和人權議題撰文，被稱為「民主小販」（見另稿）。楊恆均的澳洲律師史塔瑞（Rob Stary）周二對《澳洲人報》說，中方指控楊氏觸犯間諜罪，具體含義暫時還不清楚。

消息：楊曾接觸CIA 海外留密信

楊恆均曾以美國哥倫比亞大學訪問學者身分客居美國。有消息人士早前對本報稱，楊恆均被捕是中國清理海外情報人員的又一舉動。在中國政府部門工作期間，楊曾是國家安全部門人員。消息人士又表示，楊恆均為自保曾在海外留有密信，一旦被判監將授權公開。留在澳洲友人的密信，主要交代的是楊在國安系統工作的情况；留在美國的密信之內容暫不清楚。另一名消息人士說，楊在美曾多次接觸CIA人員。

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