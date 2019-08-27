斯里蘭卡越南「送中」條約生效

中斯同意「國民不引渡」

本次人大批准的中斯和中越引渡條約，在條約中，除了「國民不引渡」、「在被請求國提起刑事訴訟的義務」有不同外，其他主要內容，包括：引渡義務、可引渡的犯罪、應當拒絕引渡的理由、可以拒絕引渡的理由、聯繫途徑、引渡請求及所需文件、補充材料、臨時羈押、對引渡請求作出決定、移交被引渡人、重新引渡、暫緩引渡和臨時引渡、數國提出的引渡請求、特定規則、移交財物、過境、通報結果及費用等都一致。

報道指，2014年9月，由外交部、最高法院、最高檢察院、公安部、司法部組成的中方代表團與斯方代表團就締結中斯引渡條約談判，並就條約全部條款達成一致，2016年4月7日，中斯兩國代表在北京簽署了《中斯引渡條約》。而與越方的談判是在2013年10月進行，並於2015年4月7日簽署。

根據內地檢察院資料，截至2018年10月，中國已與55個國家簽署引渡條約，當中37個已生效。簽署並已生效的大部分屬亞洲或非洲國家（22國）；歐美國家有14個，包括了意大利和法國，有關條約分別於2015年7月及2015年12月生效。