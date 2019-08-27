全國人大：進口境外合法新藥不列假藥

不否認新規回應《我不是藥神》

《我不是藥神》是去年內地賣座電影，因為體現了內地癌症等重病患者關於進口「救命藥」買不起、拖不起、買不到等訴求，引發輿論熱議，同時也受到官方重視。國務院總理李克強曾就此批示說，有關部門要「急群眾所急」，推動相關措施加快落到實處。

中新網報道，十三屆全國人大常委會昨日表決通過修訂後的《藥品管理法》，其中一系列修改回應了相關熱點問題。「剛才記者講是否回應《我不是藥神》反映的問題，我覺得這確實是回應社會上對這個問題的關切。」新法通過後，袁杰在新聞發布會上說，這次修改假劣藥的範圍，沒有再把未經批准進口的藥品列為假藥，就是回應了民眾的關切。同時，對於進口小量境外合法上市的藥品，情節較輕的，可以減輕或者免予處罰。

不過，相關修改不等於降低處罰力度，而是從嚴設定法律責任。新法確立，進口已獲註冊證書的藥品，而未按規定向允許藥品進口口岸所在地之藥品監督管理部門備案者，責令限期改正，並給予警告；逾期不改正的，吊銷藥品註冊證書。新法同時規定，從境外進口藥品，必須經過批准。