被揭打過期疫苗 川衛生院大火惹揣測 官方：所有文件檔案無損

稱檔案室與起火位置距離遠

四川在線報道，青川縣應急管理局官方微信昨日稱，25日晚9時許，位於青川縣秦興街67號的青川縣疾病預防控制中心一樓的消毒殺菌藥品儲備庫發生火災，火災造成一箱二氧化氯泡騰片損毀，牆面抹灰層局部剝落，小部吊頂損壞。據青川縣衛生健康局副局長袁正華介紹，所有文件、檔案完好無損。

經青川縣消防救援大隊現場調查勘驗，認定火災起火位置為消殺藥品儲備庫進門左角的藥品架上方的泡騰片包裝箱。起火原因為泡騰片包裝箱內的泡騰片分解放熱令溫度升高，引燃包裝紙箱致災。袁正華稱，前晚是消毒殺菌藥品儲備庫起火，疫苗都是單獨存放疫苗冷庫。疫苗冷庫、疫苗檔案室均離起火點較遠，沒有受到火災影響。

對於這一場離奇火災，讓不少民眾產生聯想。《成都商報》旗下的紅星新聞報道，近日有家長投訴青溪鎮衛生院曾在2015年8月給兒童注射過期疫苗，並對小童的預防接種證塗改、銷毀和更換新證。事件發生後，青川縣已經第一時間成立事件處置指揮和相關專家工作組開展調查處置工作。近年來，內地多次發生疫苗生產記錄造假或注射過期疫苗等事件。青川縣疑似過期疫苗在網絡披露後，引發網民強烈關注。

據青川縣官方就青溪鎮衛生院修改「兒童疫苗接種記錄本」發布初步調查情况通報，青溪鎮衛生院疫苗採購渠道合法，生物製品批簽發等資質手續完整，尚未發現接種過期疫苗的問題。不過通報亦顯示，青溪衛生院對預防接種證信息塗改、銷毁和更換新證的情況屬實。今年，青溪鎮中心衛生院因接種信息不一致等問題被縣衛生健康局通報，並要求限期整改存在的問題。

證實兒童接種信息遭塗改銷毁

調查發現，在2015年接種工作中，接種工作人員存在預防接種登記不及時、漏登、錯登，登記信息不完整，疫苗批號登記及信息系統錄入不準確，接種登記本、接種卡、接種證和接種信息系統內容不一致等現象，暴露出接種人員工作責任心不強、工作不認真細致等問題。該院在整改過程中，理解上級要求不準確不全面，工作方式方法不當，在開展更換接種證、更正接種紀錄、銷毁處理舊接種證等整改規範過程中，未及時與民眾有效溝通。