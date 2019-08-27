6省新設自貿試驗區 服務國家重大戰略

每區120平方公里 河北重國際大貿易

與廣東自貿區由深圳前海、廣州南沙及珠海橫琴等省內多個城市劃地共同組成一樣，新設的6個自貿區，亦是由本省多個城市片區組成，每個自貿區的總面積約為120平方公里。其中河北自貿區涵蓋了雄安、正定、曹妃甸和大興機場。央視新聞報道，國務院印發的總體方案，提出了6個新設自貿區各有側重的差別化改革試點任務，河北自貿區提出了支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展等方面的具體舉措。

另外山東自貿區提出了培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作。江蘇自貿試驗區提出了提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐和支持制造業創新發展。雲南自貿區提出了創新沿邊跨境經濟合作模式和加大科技領域國際合作力度。黑龍江自貿區提出了加快實體經濟轉型升級和建設面向俄羅斯及東北亞的交通物流樞紐。

廣西自貿試驗區涵蓋南寧、欽州港及崇左，提出了暢通國際大通道、打造對東盟合作先行先試示範區和打造西部陸海聯通門戶港。欽州市委書記王革冰昨日表示，欽州市已開通覆蓋大西南、聯通大西北的西部陸海新通道海鐵聯運班列體系。欽州作為新通道的重要節點，確立了建設一帶一路西部陸海新通道樞紐城市。

另據央視報道，國家主席習近平昨日主持中央財經委員會第五次會議，強調要根據各地區的條件，走合理分工、優化發展的路，落實主體功能區戰略，完善空間治理，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局。要充分發揮集中力量辦大事的制度優勢和超大規模的市場優勢，打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰。