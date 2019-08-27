庫德洛不信華反擊 外交部籲勿誤判形勢

庫德洛在CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）中表示，特朗普升級關稅，是回應中國當日較早前對價值750億美元（約5900億港元）的美國商品加徵關稅的行動，「所以我懷疑他們是否會展開另一步。我還沒有聽到他們的官方回應，我們必須等着看。」

中國外交部發言人耿爽昨回應稱，「中方根本不吃威脅恫嚇這一套」，強烈敦促美方不要誤判形勢，立即停止錯誤做法。他表示，如果美方執意實施關稅，中方必將繼續堅決採取措施，維護自身的合法正當權益。

稱特朗普「目前無意」撤華

而對於特朗普同時宣稱會要求美企撤出中國，庫德洛表示，特朗普確有權力、但「目前無意」那樣做。耿爽則回應指，中美經濟「脫鈎」不能緩解中美經貿摩擦，更不能解決美國自身問題；奉勸美方聽取各界意見，算清利弊得失，「務必要三思而行，切勿意氣用事」。