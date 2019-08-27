劉鶴反對貿戰升級 稱願冷靜磋商 特朗普：冷靜是好事 同適用華處理港局勢

外媒指華曾兩致電美方 耿爽稱未聞

「財聯社」報道，劉鶴昨在重慶出席中國國際智能產業博覽會時表示，中國堅決反對技術封鎖和貿易保護主義，努力保護產業鏈完整性，願意以冷靜的態度通過磋商和合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。他並歡迎世界各國包括美國在內的企業在華投資和經營，表示中國將繼續創造良好的投資環境，保護產權。

路透社引述正在法國參加七國集團（G7）峰會的特朗普的回應稱，中國呼籲「冷靜」磋商，是釋出「正面訊息」，而這也應適用於處理香港局勢。他稍後再於Twitter發帖道，「非常尊重習（近平）主席及其代表希望『冷靜解決』爭端 。令人印象深刻的是，他們願意出來並如此準確地陳述事實。這就是為什麼他是一位偉大的領導者並代表一個偉大的國家。會談仍在繼續！」

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，特朗普透露，中方周日晚曾兩度致電美方貿談代表，希望重回談判桌，又指顯然中方更想達成協議。他表示，這對世界來說是個積極進展，兩國正在溝通，並將很快開始認真磋商。

特朗普Twitter再讚習近平

不過外交部發言人耿爽兩度被問及中美通話的細節時表示，「可以明確告訴」記者，他沒有聽說過通話的情况。

學者：盼談判解除美打壓不現實

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，特朗普內閣就對華發起的貿易戰有不同的目的。特朗普本人僅僅是為了連任總統，及需要資金與產業回流等，以向美國民眾交代其當初承諾。但內閣中卻有鷹派希望藉貿易戰打掉中國的核心競爭力。但若指望通過談判就能解除美國對中國高新技術的打壓也並不現實。因此中國在回應美國各方面的關切和訴求時，也要有不同表達。

他指出，貿易戰打到當下，對中國的影響並不如美方預期。王義桅認為，基於即將到來的美國選舉和9月新的財政年度預算，美國急切需要一個協議，因美國聯邦政府虧空嚴重，再靠印鈔票的方式已行不通。在9月的中美貿談上，美國很可能會再度改口暫緩徵關稅。而11月智利亞太經濟合作（APEC）會議上，中美兩國元首有可能會面，屆時有機會達成停戰協議。

（中美角力）

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