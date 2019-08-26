「白鹿」福建登陸 44萬戶停電

未有傷亡 424航班取消

據中央氣象台消息 ，颱風白鹿在昨日上午7時25分登陸福建東山，10點鐘已經進入廣東省境內。受白鹿影響，福建沿海出現大風天氣。晉江龍湖鎮一車庫頂棚被大風掀翻，掉落在高壓線線上，消防員接警立即趕赴處置。福建漳浦縣一棵百年榕樹倒塌，影響變壓器致逾百戶村民斷電。同時長腳營運維站一線路受損，致3600多用戶斷電，全省則有44.58萬戶停電，供電部門已組織人員搶修。颱風帶來的持續降雨，導致漳浦縣官潯鎮下爐村100多畝甜椒被淹。

受「白鹿」影響，福建省停駛動車組32列，全省共取消民航航班424架次。廣東部分鐵路車次停運或改終到始發站，其中包括多班廣州南站、深圳北站、福田站出發的高鐵列車停駛，從香港西九龍站開的G6382次亦停運。

氣象部門預計，昨日傍晚到今日，粵東和粵北市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，珠江三角洲市縣有暴雨局部大暴雨。其中，汕頭、潮州、揭陽、清遠有大暴雨局部特大暴雨；廣州、深圳、佛山、惠州、東莞、肇慶有暴雨局部大暴雨；其餘市縣有中雷雨局部暴雨。

另據本港天文台預計，白鹿會在內陸逐漸減弱，而本港普遍吹強風的機會較低，當白鹿對香港的威脅減除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。