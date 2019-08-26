「白鹿」福建登陸 44萬戶停電

【明報專訊】今年第11號颱風「白鹿」昨日7時25分在福建東山沿海登陸，後進入廣東省。登陸時中心最大風力10級（25米/秒）（最強風力級數為17級）。受「白鹿」影響，福建多列高鐵和民航航班停駛或取消。全省44萬戶停電，漳浦縣官潯鎮有農田被淹，不過暫未有傷亡報告。氣象部門預計，「白鹿」將自東向西橫穿廣東北部。今日粵東、粵北一帶將持續特大暴雨，珠三角有局部大暴雨。
未有傷亡 424航班取消
據中央氣象台消息 ，颱風白鹿在昨日上午7時25分登陸福建東山，10點鐘已經進入廣東省境內。受白鹿影響，福建沿海出現大風天氣。晉江龍湖鎮一車庫頂棚被大風掀翻，掉落在高壓線線上，消防員接警立即趕赴處置。福建漳浦縣一棵百年榕樹倒塌，影響變壓器致逾百戶村民斷電。同時長腳營運維站一線路受損，致3600多用戶斷電，全省則有44.58萬戶停電，供電部門已組織人員搶修。颱風帶來的持續降雨，導致漳浦縣官潯鎮下爐村100多畝甜椒被淹。
受「白鹿」影響，福建省停駛動車組32列，全省共取消民航航班424架次。廣東部分鐵路車次停運或改終到始發站，其中包括多班廣州南站、深圳北站、福田站出發的高鐵列車停駛，從香港西九龍站開的G6382次亦停運。
氣象部門預計，昨日傍晚到今日，粵東和粵北市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，珠江三角洲市縣有暴雨局部大暴雨。其中，汕頭、潮州、揭陽、清遠有大暴雨局部特大暴雨；廣州、深圳、佛山、惠州、東莞、肇慶有暴雨局部大暴雨；其餘市縣有中雷雨局部暴雨。
另據本港天文台預計，白鹿會在內陸逐漸減弱，而本港普遍吹強風的機會較低，當白鹿對香港的威脅減除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。