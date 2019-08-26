合肥「鹿角巷」 1真24假 網紅奶茶店 打假告上庭

未經許可使用名稱美術作品

鹿角巷有和普通奶茶杯不同的圓底「胖胖杯」、充滿小清新風格的鹿角LOGO、文藝的店面裝修，這契合了新生代奶茶消費群體需求的因素，讓鹿角巷自2018年起在內地快速崛起。但隨着熱度不斷發酵，各種各樣的「鹿角巷」門店也在全國各城市遍地開花，正宗的鹿角巷卻十不足一。

澎湃新聞網報道，安徽合肥高新技術產業開發區法院披露，日前該院對「鹿角巷」著作權案作出一審判決，要求被告24家奶茶店立即停止侵權行為，並各賠償原告邱茂庭（廣州）餐飲管理有限公司最高2萬元經濟損失。法院法官助理王穎表示，此案原告稱其經「鹿角巷」品牌創始人邱茂庭許可，合法使用邱茂庭名下所有「鹿角巷」系列作品。

原告認為，被告24家奶茶店未經許可，在店面門頭、產品包裝上使用「鹿角巷」名稱及美術作品，從而誤導消費者，侵害了原告的著作權，損害了原告的合法權益。法院經審理對此案作出一審判決，要求被告24家奶茶店立即停止侵權行為，並各賠償原告邱茂庭餐飲公司相應的經濟損失。

南京真假比例1：54

山寨奶茶店並非僅在安徽，這也並非鹿角巷為打擊山寨而打的第一宗官司。僅江蘇南京就有108家以「鹿角巷」名義營業的奶茶店，而鹿角巷在南京的正牌門店僅有兩家，真假店比例為1：54。在杭州，百度地圖搜索出的鹿角巷結果有86家，而根據鹿角巷官方發布的名單，位於杭州的正宗鹿角巷僅4家，且其中萬象匯店已經關門。

內地7000間山寨店 告1700間

鹿角巷大陸地區品牌總經理譚力透露，其團隊於2018年9月開始全國性打假維權。經其律師團隊統計，截至目前，內地有7000多家「鹿角巷」山寨店，團隊已完成4000多家的取證工作，並對其中1700多家提起訴訟。

譚力稱，目前全國各地法院已對其團隊提起訴訟的1000多家山寨店侵權案分別作出判決，其團隊全部勝訴。「很多假店開的位置和裝修都很低端，使用的食材也是次品，對我們（品牌）傷害很大。」譚力表示，山寨店還會影響正牌門店營業額，為了保護品牌，其團隊會將打假進行到底。