備十一閱兵 京長安街地下街加固

黃東：東風41受閱機會極高

東風41型洲際彈道導彈是中國研製的一種三級固體燃料機動型導彈，可攜帶大約10枚分導式多彈頭，最大射程達1.4萬公里，超過美國民兵導彈的1.3萬公里。從中國內陸發射，幾乎可以打擊地球上任何一個目標。

日前網上流出一輯衛星圖片，披露參與今年國慶閱兵的解放軍部隊，正集結在北京的多個軍事訓練基地，其中最少有18枚東風41導彈參與訓練，不過官方至今仍未透露此次閱兵更多信息。前日有網民發布照片，稱「長安街地下通道安裝了成百上千的千斤頂，預示着大閱兵有重型武器裝甲通過。」

有關消息引發揣測。據澳門國際軍事學會會長黃東表示，這個是非常重要的關鍵消息，說明東風41出現的可能極高。黄東說，「因為東風41比中國所有坦克都重」。他表示，東風5雖然也很重，不過液體燃料平時抽出來，只有個殼參與閱兵。而東風41是使用固體燃料，出廠前已裝好，沒有辦法再被抽出來，所以非常重。因此並非所有的高級公路都可以承載，因此只要知道公路等級，以及無法保密的基地所在，其隱蔽性生存性不如想像中高。

明報記者