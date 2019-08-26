中信董事除黨籍 中紀委：因公出國非福利

擅改行程 公款旅遊

今年2月，趙景文因重違紀違法問題被中紀委調查。趙景文是中信集團的老人，在中信任期長達33年，2014年退休。7月，中紀委的通報稱，趙景文嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，應予嚴肅處理。據央視報道，趙景文違反中央8項規定精神，擅自改變出國考察行程、借機公款旅遊，違規安排下屬單位支付個人費用。

中央紀委國家監委網站列出黨員因公出國違規的多種行為。包括通過採取虛報出國（境）公務、購買或偽造邀請函、編造虛假日程、偽造個人身分資料等不正當方式和手段，謀求本人或者其他人用公款出國（境）。另外亦有黨員幹部以考察、學習、培訓、研討、招商、參展等名義，變相用公款出國（境）旅遊。因公出國違規情况，還包括擅自延長在國（境）外期限；在臨時出國（境）期間擅自變更路線，或是旅遊觀光、消費購物，或是拜親訪友、辦理私事，從事與工作完全無關的活動；超標準使用經費等。

2016年1月，中紀委在官網公布，《環球時報》社未經審批擅自去波蘭公款旅遊問題，《環球時報》總編輯胡錫進受到行政警告處分，責令其與副總編輯向中紀委駐社紀檢組作書面檢查，並分別向報社計財部退回兩人個人應承擔的有關費用6417元。