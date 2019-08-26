養豬大國 徹底根除豬瘟難

【明報專訊】內地自去年8月於遼寧發現首例非洲豬瘟，至今年4月疫情迅速蔓延全國31個省市自治區。雖然近月疫情發生勢頭得到控制，但報道指出，在作為「養豬大國」的中國，要徹底根除非洲豬瘟「難於上青天」。而持續的疫情，不僅使大量豬隻死亡，也影響養殖企業（戶）信心和生產，令生豬產業面臨轉型，此等因素綜合造成豬肉價格上漲。
據「國是直通車」報道，非洲豬瘟自1921年在肯尼亞被首次發現以來，已在全球68個國家和地區發生疫情，但迄今為止只有13個國家曾經根除，根除時間多為5至36年，且需付出巨大人力、物力和財力。
年飼養11億豬 佔世界53%
綜合媒體報道，中國年飼養生豬11.2億頭，佔世界總量53%。中國工程院院士陳煥春表示，非洲豬瘟對生豬是一個毁滅性的疾病，感染病毒的生豬死亡率達到百分之百。據農業農村部，截至上月初，國內撲殺染病生豬116萬隻，全國生豬數量跌至10年來最低。
農業農村部副部長于康震在上月初吹風會上表示，全國非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫區全部解封，但形勢仍複雜嚴峻，因國內獸醫工作基礎、防疫能力、保障措施等與防控要求還不適應。另外，全球也尚無安全有效疫苗，疫情預防難度大。
除生豬數量減少，中國農業大學教授楊漢春指出造成豬肉價格上漲，還包括：疫情導致養殖戶及企業有很大不確定性，不敢增加養豬數量；部分養豬戶因資金緊張不得不降低產能；中國生豬產業面臨轉型升級，部分散養戶因疫情逐步退出行業，生豬養殖門檻提高，養殖成本上升。