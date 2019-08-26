養豬大國 徹底根除豬瘟難

據「國是直通車」報道，非洲豬瘟自1921年在肯尼亞被首次發現以來，已在全球68個國家和地區發生疫情，但迄今為止只有13個國家曾經根除，根除時間多為5至36年，且需付出巨大人力、物力和財力。

年飼養11億豬 佔世界53%

綜合媒體報道，中國年飼養生豬11.2億頭，佔世界總量53%。中國工程院院士陳煥春表示，非洲豬瘟對生豬是一個毁滅性的疾病，感染病毒的生豬死亡率達到百分之百。據農業農村部，截至上月初，國內撲殺染病生豬116萬隻，全國生豬數量跌至10年來最低。

農業農村部副部長于康震在上月初吹風會上表示，全國非洲豬瘟防控工作取得階段性成效，疫區全部解封，但形勢仍複雜嚴峻，因國內獸醫工作基礎、防疫能力、保障措施等與防控要求還不適應。另外，全球也尚無安全有效疫苗，疫情預防難度大。

除生豬數量減少，中國農業大學教授楊漢春指出造成豬肉價格上漲，還包括：疫情導致養殖戶及企業有很大不確定性，不敢增加養豬數量；部分養豬戶因資金緊張不得不降低產能；中國生豬產業面臨轉型升級，部分散養戶因疫情逐步退出行業，生豬養殖門檻提高，養殖成本上升。