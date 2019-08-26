福建限購 居民憑身分證買豬肉 30元一公斤 多省打「肉價保衛戰」

5措施抑豬價 29省啟補貼機制

中新社「國是正通車」公號引用國家統計局數據報道，今年7月份豬肉價格同比上漲27%。本月21日的國務院常務會議提出五大措施抑制豬肉上漲。據《華夏時報》報道，為應對豬肉價格上漲，今年4月至今，全國已有29個省份啟動價格補貼聯動機制。報道引述國家統計局相關負責人介紹稱，價格臨時補貼實行『按月測算、按月發放』，若居民消費價格指數（CPI）單月同比漲幅達到3%、或CPI中食品類價格指數單月同比漲幅達到6%，便按月啟動聯動機制，按規定的資金渠道、補貼標準和保障對象發放價格補貼。

福建限購2公斤 最高月補貼31元

例如，福建寧德7月啟動聯動機制，補貼對象包括今年5月登記在冊的城鄉低保對象、特困人員、享受國家定期撫恤補助的優撫對象、「革命五老」、領取失業保險金者等，補貼標準為每月20元至31元不等。

而福建莆田、廈門、明溪縣均推出限購措施。莆田市荔城區啟動「平價商店銷售機制」，從9月6日起市民憑身分證每人限購2公斤豬肉，每斤補貼4元。廈門則對96家平價商店內的豬肉類農產品提供5%的優惠補貼，每個市民每次限購2.5公斤。明溪則撥款20萬元對4家超市的豬肉給予差價補貼，並限每家超市每天銷售條肉、腿肉各200公斤，瘦肉、排骨各100公斤，居民每人每次限購兩個品種，單品限購1公斤。

補貼豬場 提高生產保障供應

浙江、江西、江蘇、廣東等多個省份也紛紛推出政策，提高生豬生產，保障豬肉供應。浙江提出的措施包括對規模養殖場在7月1日至12月31日期間從本省種豬場引進的種豬，每頭給予500元的臨時補貼。同時，支持生豬產能不足地區到有條件地區建立生豬「菜籃子」基地，提升豬肉供應能力。江蘇、江西分別下發2.61億元和400萬元資金，用於種豬場生產等項目的救助補助。養豬大省四川則直接給各地市分配年度最低出欄數，例如要求成都市每年必須出欄557萬頭以上，遠在川滇山區的攀枝花亦被要求必須完成年度42萬頭的出欄任務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676