駐京周記：動畫熱播 川爭「哪吒故里」之名

民間授「哪吒之鄉」 官方承辦儀式

哪吒載於《封神演義》和《西遊記》等古典文學名著中，書中記載其父為陳塘關總兵李靖，年少時拜太乙真人為師。後因在東海力戰龍王三太子並扒皮抽筋，被龍王以陳塘關全城百姓性命要挾被迫自殺。太乙真人以蓮花和蓮藕為之製作肉身使之復活，哪吒一家後輔佐周武王伐紂，最終被封神。後來人們根據書中記載，結合民間傳說，追尋哪吒故里，逐漸出現了河南南陽西峽縣、天津河西區陳塘莊、四川江油市武都鎮陳塘關、四川宜賓市南廣鎮等多個地方。

據媒體消息，「哪吒文化之鄉」授牌儀式是由中國民間文藝家協會和四川省民間文藝家協會指導；宜賓市文學藝術界聯合會、宜賓市翠屏區政府主辦；翠屏區宣傳部、統戰部、旅遊局承辦。網上資料顯示，中國民間文藝家協會前身是中國民間文藝家研究會，成立於1950年，是中國藝術界聯合會團體會員之一，郭沫若、老舍等文藝界名人均曾加入任職。不過在民政部社會組織管理局網站上，均查不到中國民間文藝家協會、四川省民間文藝家協會和宜賓市文學藝術界聯合會的註冊信息。

發展旅遊經濟百試不爽靈丹

文化搭台經濟唱戲，在過去一段很長的時間，是經濟欠發達地區發展旅遊經濟百試不爽的靈丹。宜賓市翠屏區因翠屏山有個哪吒行宮和哪吒洞，被認為是哪吒文化遺存保存最為完好的地方。但哪吒在歷史上是否真有其人，有待考證。以道教神靈、神話傳說，當着現實考訂，未免太過兒戲。

明報記者 鄭海龍