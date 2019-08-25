拆局：華郵：特朗普感達協議「沒希望」

《華盛頓郵報》引述白宮官員稱，特朗普及其顧問愈來愈相信，美中要達成貿易協議幾乎沒有希望。保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）也指出，近幾個月來中國貿易談判代表的態度愈來愈傲慢。他透露，「我最近幾天與（特朗普）總統談話時，注意到他對習近平愈來愈失望」。

台學者：中美各有痛腳 互拉高籌碼

中央社引述台灣中華經濟研究院副院長王健全表示，貿易戰現正往負面的方向發展，雙方各有痛腳。對特朗普來說，選舉臨近，貿易協議又沒有着落；而中國國家主席習近平也要面臨經濟下行和香港示威的問題，因此不見得真的想走到你死我活那一步，目前兩國舉動較像拉高各自籌碼，接下來還是會展開談判。《華盛頓郵報》則引述多位分析家稱，儘管貿易戰拖累中國經濟，但習近平展現出接受經濟陣痛的意願，超出特朗普團隊的預期。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，今次中美互相提高關稅的幅度有限，對商品競爭力的影響已不如首次加稅那麼大。但特朗普要求美企尋找中國以外的生產基地，未來他如何推出政策「協助」或「施壓」美企轉移，將成為觀察重點。另還需留意中方面對美方反制，會否採取更強硬的回應，例如傳言中的稀土、美債，或者讓人民幣加速貶值，但這些措施也將衝擊中國自身的經濟及貿易表現。