特朗普再加5500億美元華貨5%關稅 中方促停錯誤做法：後果美方承擔

特朗普23日在美股收巿後，在Twitter上宣布再次提高向中國進口貨徵收的關稅稅率。《紐約時報》引述知情人士稱，特朗普並不知道中國會採取報復行動，並對此感到憤怒，急召幕僚開會，最後決定對中國再加徵關稅。特朗普宣布對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%。原定將對剩餘3000億美元中國商品加徵的關稅，稅率也將由10%提高至15%。其中約一半的商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

美國貿易代表辦公室（USTR）當天也發表聲明，宣布了對價值約5500億美元的中國進口商品增加關稅的決定。USTR稱，將盡快在《聯邦公報》（Federal Register）上公布有關聲明的更多細節。美國股市當天則是應聲下挫，道瓊斯工業指數跌逾600點。

官媒：美對中方反制措手不及

中國商務部昨回應美國再次提高關稅的行動，表示對此堅決反對。商務部形容，這種單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，違背相互尊重、平等互利的原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，認為必將自食其果。「中方強烈敦促美方不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。」

中方官媒亦火力全開，昨晚央視新聞聯播在13分鐘裏播報了8條中美相關新聞。央視國際銳評稱，美國再加徵關稅這種非理性的表態，顯示出其對中方堅決反制的措手不及，企圖通過繼續耍橫對中方極限施壓。《人民日報》鐘聲文章稱，美國一些人毫不戒懼作為世界最大經濟體的行為失範，將對國際秩序、世界經濟帶來破壞性後果。《光明日報》評論指，結合建國70周年，將貿易戰提升到民族尊嚴和興衰的高度，是一場「意志較量」，中方有「骨氣、底氣和志氣」，一定能「贏得最終勝利」。

內地學者：貿戰已嚴重升級

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘教授對本報表示，對於美方此次的報復性加徵關稅行為，中方不會在短期內再次作出反應。他形容現階段貿易戰已「嚴重升級」，「雙方的立場和5月談判崩盤時差不多」，中美看來很難達成延續半年以上的協定。但中方目前有一個優勢，就是世界經濟衰退的大趨勢很大機會蔓延至美國，令特朗普選情受挫，美國民眾對貿易戰不買單。

對於特朗普聲稱將下令美企撤出中國，時殷弘指屬於「胡說八道」，而中方此次針對汽車及零部件加徵關稅，德國兩大汽車品牌寶馬（BMW）及平治（Mercedes-Benz）在美會受到影響，電動車大廠特斯拉（Tesla）也將受影響。他又認為，月初中國政府要求國有企業暫停採購美國農產品，才是中方至今在貿易戰中採取的最強硬手段。

明報記者

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