防連結分享違法內容 微信嚴管第三方平台

科網巨頭facebook、Twitter、YouTube近日相繼封鎖多個涉嫌散播關於香港示威假消息的帳號，內地方面聲稱西方對言論自由實行 「雙重標準」，除發動輿論聲討外，亦疑利用微信反擊，加強言論審查。不過，微信上述公告並無提及與香港示威有關的內容。

公告提到，「鏈接（連結）類違規內容」包括誘導分享內容、色情低俗內容、違法違禁品售賣信息、惡意營銷垃圾廣告等。微信指出，近期根據用戶投訴發現，一些因違法違規被微信處理的內容，轉而利用部分知名第三方平台生成惡意內容連結，然後分享到微信內傳播，惡意連結包含違法違規內容，助長黃、賭、詐騙等行為蔓延。

「對第三方平台信任被利用」

公告又稱，上述行為利用微信對正規運營第三方平台的信任，將在第三方平台上生產的違規內容分享到微信；公告無言明第三方平台的名稱。

屢犯者可罰永久封號

微信強調，如持續出現違法違規內容被分享進入微信，微信將可能處理平台方，包括停止連結內容在朋友圈繼續傳播、停止對相關域名或IP地址訪問，封禁相關開放平台帳號或應用的分享接口；對重複違規及對抗行為的違規者，將採取階梯式處理機制，包括下調每日分享限額、限制使用微信登錄功能接口、永久封禁帳號、域名、IP地址或分享接口。

不僅是微信，較早時微博帳號「香港新浪旅遊」轉發一篇網誌，標題是「風雨中抱緊自由：記818維園『流水式』百萬人集會」，遭舉報後緊急下架。新浪微博社區公告稱，已封閉香港新浪有關連的5個帳號：微博香港娛樂、香港新浪新聞、小浪在香港、香港新浪遊戲、香港新浪體育一周，並責令負責人提交整改報告。內地律師陳秋實報道香港示威的內容也全被下架。