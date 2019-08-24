柯郭王首同框握手 未談結盟合作

中央社報道，在台北八二三炮戰紀念公園的「八二三炮戰紀念音樂饗宴」上，郭台銘坐在中間，兩側分別為柯文哲、王金平。3人在活動期間互動少，僅見郭、王交頭接耳，而柯文哲則在致辭結束、走下舞台時，向郭台銘說「你要習慣這些媒體，我都叫他們鯊魚」。但3人在戰機前合照時，先由柯文哲站中間，隨後由郭台銘站中間，郭柯王3人也緊緊握手，以行動證明結盟未生變。

對於近日脫黨參選、與柯結盟等傳言甚囂塵上，郭台銘皆未回應，僅在離去前表示，「捍衛中華民國自由民主的決心永不改變」。針對外傳郭將參選總統、王負責組織陸戰、柯進軍國會，郭的幕僚蔡沁瑜說，郭台銘很希望能貢獻所學與經歷，帶領台灣往更好方向發展，這是郭對自己的期許也是使命感；王金平在政界資歷豐富，柯文哲很有行政效力，「若大家能各發揮所長，這股力量也可以讓台灣有第3條路走」。

郭幕僚：可讓台有第3條路

不過，柯文哲說，重點不在選舉輸贏，而是2020年選舉不是恐懼與仇恨的較量，在兩者之外有個選項叫「希望」。王金平則說昨3人沒機會講到話，至於合作「目前還沒有」。

聯合新聞網報道，台綠黨昨發布最新總統大選民調，如果民進黨總統蔡英文和國民黨高雄市長韓國瑜對決，蔡英文獲45.1%支持度，韓國瑜34.7%；若柯郭結盟，並由郭選總統，蔡獲34.9%支持，郭的支持度為26.7%，韓國瑜為26.3%。韓國瑜昨被問及柯郭王同框時，僅說「謝謝」不回應。