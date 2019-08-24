中國反擊 向5900億美貨加徵關稅 特朗普：將推應對措施 專家料無礙下月中美貿談

國務院關稅稅則委員會公告稱，美方向中國進口商品加徵關稅措施，中方被迫採取反制措施。經國務院批准，關稅稅則委員會公布了今次的加稅措施，當中包括新鮮水果、生鮮海鮮、急凍肉製品、大豆小麥等農產品，並將分兩批次在9月1日中午12時01分（華盛頓時間9月1日0時01分），及12月15日中午12時01分（華盛頓時間12月15日0時01分）起實施。這與美方公布的加徵關稅方式極為相似，美方早前宣布9月1日起對中國3000億美元產品加徵關稅，但其中部分獲得豁免，部分則推遲到12月15日，原因是不想聖誕節前讓美國消費者增加支出。

分兩批次實施 涉農產品汽車

另外，中方從12月15日中午12時01分起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵分別25%及5%關稅。關稅稅則委員會稱，中方早前為落實兩國元首阿根廷會晤共識，宣布暫停對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅；但現在美方違背了阿根廷共識和大阪會晤共識，中國唯有恢復徵稅。

稱為應對單邊主義貿易保護

這是中方對美加徵的第三批報復性關稅。關稅稅則委員會強調，中方將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，在750億美元商品清單中，經當局審核確認的商品，可免除加徵關稅；而未被納入首兩批可排除加稅的商品，包括恢復加徵關稅的汽車及零部件等，可申請納入第三批排除加稅範圍，申請辦法將另行公布。公告強調，中方加徵關稅的措施是為應對美方單邊主義和貿易保護主義；重申中美兩國合作是唯一正確的選擇。

特朗普：將命美企尋替代品

特朗普隨後在Twitter發文表示，「我們不需要中國，坦白地說，沒有它們（中國的商品）會更好」，又稱稍後會回應中國的反制措施。他還表示，將下令美國企業盡快尋找中國商品的替代品，以及將在華企業遷回美國；另外包括聯邦快遞、亞馬遜、UPS和美國郵政署在內的快遞公司，必須搜查和拒絕所有從中國（及其他地方）運入的類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）。

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東對本報表示，對於美方加徵新關稅，關稅稅則委員會前段時間已提出會進行反制，此次只是付諸實施而已。賈秀東認為，因為雙方的貿易程度不同，中國加徵關稅不可能採取同等力度。但在現時中方對外國汽車進口奉行的是減稅政策，單獨對美國汽車和零配件進口行增稅政策，一增一減之間會使美國汽車產業受到一定的影響，削弱美國車企的競爭力。他又強調，截至目前中美雙方仍就貿易談判問題保持有效溝通，因此即便出現雙方表示會互徵關稅的情況，也不會影響下月中美貿易談判。

明報記者

（中美角力）

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