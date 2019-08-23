低價購美F-16V戰機 台軍惹買「毛胚機」質疑

台軍：有雷達電戰系統 與舊機共用彈藥

《聯合報》報道，美國同意售台F-16V的單價，遠低於美國賣給保加利亞的同型機，質疑買到的可能是不包括彈藥的「毛胚機」。若以買房子作比方，等於只是「毛胚屋」，裝潢、家具、產險，都還不在內。因此，引進F-16真正所需款項，將遠高於檯面上數字。台方行政部門或美方，顯然體會到「頭過身就過」的道理，先只揭示部分開銷，便可以減少民間的反彈。

空軍司令部昨日表示，空軍向美方採購的F-16V新式戰機，配備先進的APG-83主動電子掃描陣列雷達AESA以及數據鏈路、航電系統和內建電戰套件等主要武器裝備。考量新採購的F-16V和現役F-16戰機在武器裝備上具有共通性，可以充分使用彈藥，也能避免同時屆臨壽期，以此來節省預算，而後也會依照敵情威脅，逐年檢討採購以因應實際需求。

解放軍批毫無用處 僅增民眾負擔

解放軍軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中表示，台灣購買美國戰機的意圖在於挾洋自重、以武拒統。但在國家統一的歷史大勢面前，購買這些武器毫無用處，只會增加台灣民眾的負擔，讓美國軍火商多賺些錢，實質上解決不了什麼問題，反而會造成台海局勢的緊張。

戰爭研究院院長陳榮弟也指出，購買幾架飛機不會帶來多少軍力上的提高，但此事性質嚴重，損害中美關係，破壞台海的和平穩定，會進一步加劇台海的緊張形勢。中國一定會有反制措施，不會坐視不顧。「據我所知，中國將對售台武器的相關企業進行制裁，當然不排除採取其他措施。」