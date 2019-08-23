留學生轉羅冠聰帖文 網民起底促北大拒收

漢語不及格獲獎學金 曾惹收生標準質疑

網上流傳一張北大於6月3日發出的錄取通知書顯示，菲籍的Laolao將於明年9月至2026年7月修讀6年制的臨牀醫學本科課程，並註明授課語言為漢語。通知書又稱，鑑於Laolao的漢語水平尚未達到直接入系學習專業課的水平，請她自今年9月至明年7月在山大補習漢語。通知書表示，Laolao將獲得在華7年的全額獎學金，包括學費、住宿費、生活費和綜合醫療保險費。

北大今年因收生問題處於風口浪尖，早前3次拒收一名符合「北大貧困地區國家專項計劃」要求的河南學生，理由是「高考成績過低，極有可能因完不成學業被退學」，輿論發酵後才表示願補錄。今次網民質疑，連漢語都未達標的菲國學生竟獲全額獎學金，北大對留學生及國內生有雙重標準。

北大：國家獎學金項目 菲政府推薦

內地傳媒估算，這筆獎學金可達47萬元人民幣。北大醫學部國際合作處周一（19日）發聲明回應稱，Laolao的錄取途徑為中國政府獎學金項目，她通過菲律賓政府的遴選推薦，高中成績優異，錄取、補習漢語、獎學金均符合相關規定，不過她若不能通過漢語預科考核將無法入學，且每年都需接受獎學金評審，不合格將被中止或取消獎學金資格。

一波未平一波又起，有逾200萬粉絲的新浪微博帳號「孤煙暮蟬」前日發文稱「47萬獎學金……錄取了一個支持羅冠聰的……」，並附上一個名為「Azrael」的Twitter帳號「@lanneLaolao」的截圖，該帳號曾發過上述北大錄取通知書，又稱自己為此放棄菲律賓大學和聖多默大學，很多網民留言恭喜她，甚至稱她「令菲律賓人自豪」。

另一張截圖顯示，「Azrael」曾轉發羅冠聰上周一（12日）的英文帖文「今日是香港逾兩個月示威中最暴力的一天，警方行動已完全失控」。有網民指摘Laolao支持「港獨」、是「洋垃圾」，要求北大拒收。北大尚未回應事件，而「Azrael」已被設定為不對外公開內容。