北京聞風：東亞局勢詭譎 北京謹慎斡旋 ／文：鍾鳴九

本次三國外長會召開前，日韓關係因歷史勞工賠償和貿易優惠「白名單」問題緊張加劇。在本月初康京和與河野太郎的曼谷會議不歡而散後，外界希冀二人能在北京找到破解之法，畢竟28日是日本把韓國排除在「白名單」之外的實施之日。

盡管河野太郎與康京和在北京會談後分歧依舊但同意持續對話，且兩人都公開表示中日韓三邊合作不應受到雙邊關係的影響。對於日韓矛盾，中國外長王毅則以「將心比心」來呼籲雙方切實照顧彼此關切，支持日韓藉三方外長會這一契機舉行雙邊會晤。

今年是中日韓合作20周年，本月中旬中日兩國剛剛重啟睽別7年之久的戰略對話，且三方都在籌備年底的三國領導人會晤。中國作為東道主，自然希望東亞局勢保持平穩。而在國際經濟形勢嚴峻複雜和中美經貿摩擦的大環境下，北京也不願看到日韓之間的貿易爭端升級甚至殃及池魚，而讓他人坐收漁翁之利。

華拿揑得當 證角色趨多元

從目前官方透露出的消息來看，日韓對於加快區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）談判和中日韓自貿區談判皆表現出積極態度，三國通過的「中日韓+X」合作概念文件也為帶動整個亞洲的融通與合作創造契機。

值得注意的是，作為日韓親密盟友，華盛頓對於兩國近期爭端展現的是不插手的姿態。即便作為近鄰，在多重利益糾葛之下，中國居中斡旋的分寸拿揑也是份外謹慎。這也體現出中國在日益深度參與影響全球和地區事務的當下，其角色日趨多元化。

近期牽動東亞紛亂局勢的另一焦點是朝鮮問題。在美韓軍演和朝鮮多次試射造成的緊張態勢下，儘管美國特別代表比根在首爾表示美方做好重啟美朝工作層面磋商準備，但局勢如何演變尚難有定論。

對朝立場一貫 謹慎對待「不確定性」

朝鮮媒體報道，朝鮮對外經濟相金英才今天將出席在長春舉行的第12屆中國-東北亞博覽會。此前，訪華的朝鮮人民軍總政治局局長金秀吉在北京向人民英雄紀念碑獻花。兩名朝鮮高官的訪問盡管各有目的，但時機和其中罕見之處頗引人矚目。從中國官方目前對「半島局勢穩中有變」的判斷看，北京在朝鮮問題的原則立場盡管明確一貫，但對「不確定性」的重視亦顯出謹慎之處。

明日，七國集團領導人峰會將在法國召開。雖然中國並不與會，但無論是自由貿易、氣候變化亦或伊核全面協議等諸多此次峰會的焦點話題皆與中國利益攸關，也無法繞開中國。由是觀之，北京需要謹慎斡旋的，早已遠非東亞。

鍾鳴九