對華貿戰 特朗普自認「上天注定人選」

否認貿戰會令經濟衰退

繼日前表態稱即使有短期傷害也要挑戰中國，特朗普並再次承認，與中國的貿易戰正在損害美國經濟，但堅決否認會令經濟衰退。

美國國會預算辦公室同日發出警告稱，美國自去年1月以來在外交貿易政策的改變，將會使其經通脹調整後的國內生產總值在2020年減少0.3%。 另外，對中國加徵的關稅提高了國內商品價格，降低消費者的購買力，並令商業投資成本增加；美國家庭的平均實際收入預計跌0.4%。

聯儲官員憂掀「持續不斷逆風」

美聯儲（Fed）昨天公布一份7月底的會議記錄顯示，聯儲官員在會上表達了擔憂，認為特朗普短期內不會改變貿易政策路線，令美國經濟面臨「持續不斷的逆風」。

美聯儲上月31日宣布下調基準利率0.25個百分點，將聯邦資金利率目標區間降到2%至2.25%，時隔10年來首度降息，以提振經濟。不過美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，這次降息「屬於經濟循環周期中的政策調整」，否認將長期降息。另一方面，特朗普認為這次降息幅度不夠，並且美國經濟的問題在於美聯儲。

中國商務部新聞發言人高峰昨天表示，中美雙方經貿團隊一直保持著溝通，但會否在9月中旬繼續談判，他回答稱「沒有最新消息」。高峰稱，如果美方一意孤行，採取新的加徵關稅措施，中方將不得不反制；希望美方停止單方面升級貿易摩擦的錯誤做法，與中方相向而行。他並未具體說明有何反制措施。另外他透露，不可靠實體清單在履行內部程序，將於近期發布。

（綜合報道）