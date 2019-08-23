學生舉報辱四大發明 教授遭停課兩年 校方認定「師德失範」 專家：有權發表不同看法

群組商論文課題 與多名學生爭論

事緣6月中旬，鄭文鋒在其課程聊天群組「創新的本質2019」內，因與學生討論論文課題，發表「四大發明在世界上都不領先」、「中國古代沒有實質上的創新」等言論，隨後該學生提出質疑，並且將多名學生拉入群組，與鄭文鋒爭論。最後鄭文鋒將參與爭論的學生移出群組。

事後有自稱「未參與爭辯、無利益糾紛」的學生將聊天紀錄截圖公開，認為鄭文鋒侮辱四大發明，質疑其學術水平。同在課程群組的一名同學表示，自己也不喜歡鄭的說話態度，但並不認為這構成「侮辱」。對鄭文鋒的爭議逐漸延燒，另有學生爆料其「經常會點女學生的名字」，甚至試過在第一節課就嚇走大半班的女學生。

據《每日人物》報道，7月16日，電子科技大學收到舉報後發表聲明，稱經學校師德建設委員會討論決定，認定鄭文鋒有師德失範行為，取消其評獎評優、職務晉升、職稱評定的資格，停止教學工作，停止研究生招生資格，期限為24個月。

當事人稱不需澄清 同意學校處理

鄭文鋒在周三（21日）回應指不需要澄清與辯解，同意學校的處理流程與結果，並表示被拉入聊天群組爭辯的人都不是他的學生，不知道也不關心他們的身分，但不想怪罪他們。「我要好好做科研了，這事就過去了。這是我的態度。」

內地著名憲法學者、華東政法大學教授童之偉在微博上表示，「電子科技大學師德建設委員會發布處罰鄭文鋒高工的這份文件缺乏正當根據，實際上是嚴重侵犯鄭老師合法權利和自由的行為，應當盡快撤回。任何組織無權隨意制定道德、執行道德、做道德裁判，法外剝奪公民受憲法保護的基本的權利和自由。鄭老師作為一個科技工作者，有權就科技史上的問題發表不同於其他人的看法。」

有學生批上綱上線 憂學術自由受阻

內地歷史教科書對四大發明的描述是：中國古代最有代表意義的科學技術四大發明，傳播到世界後，推動了人類科技的發展和社會的進步。有網民站在學生一方，指摘鄭文鋒「連自己的歷史都貶低」，「作為教師，教的內容就應該和書本內容思想一致」；也有網民說學生以「侮辱」一詞舉報鄭文鋒太重，認為發文學生「上綱上線」。還有不少網民對高校內學術自由、言論自由表示擔憂。

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