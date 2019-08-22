來港採訪反修例 京律師受壓急返內地

陳秋實數日前抵港，上周六（17日）開始在內地微博、抖音等上載關於香港示威的短片，講述在港見聞。在留港3天裏，他參與過添馬公園撐警集會、民陣大遊行，更上台發言，希望香港民眾可用普通話、簡體字形式向更多內地人介紹抗爭訴求。自由亞洲電台報道，陳秋實周二晚上載一段在香港機場拍攝的短片，指收到司法局、公安局、律師協會及律師事務所等來電，要求他立即返回內地。因考慮到同事、領導以及家人會受牽連，他不得不縮短行程。他說，已有心理準備被釘牌。

昨陳秋實電話無法撥通。與陳秋實相識的律師覃永沛稱，陳已平安返回內地。覃認為當局不會對陳秋實採取任何拘捕或者釘牌，但有可能被停業。

稱做律師為生計 想做第一線記者

34歲的陳秋實是黑龍江人，曾任職媒體，2014年獲得律師執業資格，目前任職於北京隆安律師事務所，主要負責影視娛樂、傳媒、網絡領域的法律業務。他2014年參加電視台《我是演說家》節目獲得亞軍。陳曾說做律師和投資是生計，夢想是成為衝在第一線的新聞記者。