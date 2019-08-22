京迎十一 郵件要過X光機 禁寄無人機地雷玩具 工廠為「閱兵藍」停產

無過機郵件一律退件

國家郵政局網站消息，為加強國慶70周年慶祝活動期間寄遞物品安全管理，國家郵政局、公安部、國家安全部聯合發布通告，要求郵政和快遞企業加強慶祝活動期間寄遞物品安全檢查，認真執行收寄驗視、實名收寄、過機安檢等安全管理制度。9月15日至10月2日期間，嚴禁低空慢速小型航空器及零件、遙控地雷和炸彈鬧鐘玩具等物品寄往北京。各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或黏貼安檢標識，載明安檢單位和省份。北京寄遞企業要對郵件快件全面二次安檢，對無過機安檢標識的郵件快件一律退返，不得轉發、派送。

工廠停產仍要支薪 政府無補償

為確保國慶閱兵式期間的藍天白雲，北京及周邊河北、內蒙古、天津等6省市的工廠企業，部分已被要求在8月15日開始停產減排。據北京一間印刷廠的負責人對本報表示，工廠早在8月1日就收到有關部門的停產通知，要求工廠在8月15日開始不得再開工，「受影響的雖然是工廠，但是連帶我們辦公樓的職員也沒事可做，現在都讓他們放假了。」該負責人表示，過去也遇到一些大的節假日要工廠停工的情况，但是今年特別早，對此他表示很無奈，「工人不開工，但是還是要照常發工資，工廠租金還是要照給，這些政府都不會給我們補償。」

另內地建材專業網站「紅眼兔」引述北京企業表示，已接到上級主管相關部門通知 ，從8月20日至10月10日，六環內禁止一切貨車通行。8月20日戒嚴，9月1日核心區將全面停工。據河北一間企業負責人稱，目前京津冀周邊部分水泥企業已制定國慶閱兵期間的停產檢修計劃。他稱與2015年抗戰勝利70周年相比，今年閱兵或將更隆重，而且正值北京秋季空氣污染比較嚴峻的時期。企業可能要提前停產減排，為確保國慶70周年「閱兵藍」做貢獻。

京企稱前日起六環內禁貨車

由於北京將舉辦一系列慶祝活動，設在梅地亞酒店的慶祝活動新聞中心將於9月23日開始運行。新華社報道，新聞中心將負責接待前來採訪慶祝活動的中外記者，組織新聞發布會，聯繫安排中外記者採訪活動。

明報記者