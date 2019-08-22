特朗普：對抗中國無懼短期內傷

路透社報道，特朗普日前在白宮會見羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）時表示，「總要有人來對付中國。這是必須要做的事。而（跟前任總統）唯一不同的是我在做這件事。」他又指控中國佔美國便宜25年甚至更久，「現在是時候採取行動，不論短期內對我們國家是好是壞。從長遠來說，必須有人做這件事」。至於貿易談判，特朗普重申認為中國希望達成貿易協議，但他未準備好達成協議。

中國外交部昨表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，雙方已成為彼此最大的貿易伙伴國和重要投資對象國；重申經貿分歧不可怕，關鍵在通過對話協商解決問題，希望美方與中方相向而行。

華企購破產美企 吸技術避審查

另據「美國之音」報道，有中國公司透過在美國公司的破產程序中獲取美國核心技術，從而繞過美國海外投資委員會（CFIUS）對涉及國家安全技術的審查。例如中國汽車零件生產商浙江萬向集團2017年在拍賣會上，購買宣布破產的美國汽車電池製造商A123 System公司資產。同年，另一華企也在破產程序中收購晶片商A Top Tech，後者技術原屬出口管制範疇。國會今年擴大CFIUS權限後，類似案件稍減。

（綜合報道）