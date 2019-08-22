美F-16V售台 京將制裁生產商 專家：兩岸空戰力拉近 台仍處劣勢

美稱軍售「遵守承諾」 京嚴正交涉

路透社報道，美國國防部負責軍售業務的國防安全合作署（DSCA）周二（20日）在正式通知國會的文書中表示，國務院已批准售台66架F-16V戰機、75部引擎及其他系統。美國國務卿蓬佩奧稱，軍售案與美方過去的政策並不相悖，「純粹遵守我們對相關各方一直的承諾」。根據DSCA網站，這次軍售還包括裝備雷射尋標器的衛星導引炸彈「雷射導引聯合直攻彈械（LJDAM）」、Link-16系統等。中央社引述台灣軍事專家稱，這些裝備能提升F-16V準確度，也適合對付地面高價值目標、具全天候精準打擊能力。

對於軍售案，外交部發言人耿爽批評美國嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，「中方已向美方提出了嚴正的交涉和抗議，並敦促美方立即撤銷軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫」。耿爽又稱會對參與軍售的美國公司實施制裁。

這並非中國首次指出制裁參與軍售的美國公司，上月美國公布售台M1A2T型主戰坦克和刺針（Stinger）肩射式防空導彈等武器時，中國也曾提出會制裁美國公司。根據資料，M1坦克主要生產商是通用動力，刺針導彈則由雷神公司（Raytheon Company）生產。今次F-16的生產商是洛歇馬丁（Lockheed Martin），引擎供應商為通用電氣。

黃東指F-16V隱形能力遜殲-10C

對於今次軍售會否令兩岸軍力對比趨向平衡，澳門國際軍事學會會長黃東對本報表示，F-16V戰機與解放軍目前大規模服役的殲-10C戰機性能都很高，因此在一定程度上抵消大陸的優勢，但要取得絕對平衡仍不可能，「只能說達到相對平衡，始終有一代的差距」；畢竟F-16V屬三代半到四代戰機，而大陸已擁有第五代隱形戰機殲-20。雖然F-16V採用F22的塗料技術，提升隱形功能，但只能做到部分隱形；但殲-10C亦採用殲-20的隱形塗料。黃東指出，美國以高價售台F-16V，但若論最新的第五代F-35隱形戰機，則恐怕10年內都沒可能，因台灣並不在參與研發並等待購買的國家地區之列。

黃東分析，大陸今次反應強烈，是因為所售戰機並非純防衛武器，美國未來亦可能繼續對台出售新型武器供搭載，如最新AIM-9X響尾蛇導彈。「美國先賣平台，後賣武器，再對平台進行『中期壽命改良』，再賣武器……」他指出，解放軍已熟悉F-16V，並可能透過雷達了解台灣引進新戰機後的戰術變化，作相應改良。「制空權是兩岸角力的最大戰場，總體上台灣仍處於劣勢。」

中央社早前報道，F-35雖是全新機種，還得經過廠房興建、機師訓練，可能需等20年方能正式成軍，而F-16V是具空中攔截、空對陸、空對海的全天候戰機，以及台灣本身就具有F-16A/B維修保養能力，綜合評估下，F-16V比F-35更適合台軍現行需要。

明報記者

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