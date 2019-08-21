南京團遊老撾旅巴墜溝13死 涉事路段坡斜彎急 疑煞車失靈

大巴完全翻轉 當地華人合力救援

紅星新聞網報道，事發時旅遊巴正從老撾首都萬象開往瑯勃拉邦，參與救援的當地華人唐先生指出，出事路段為一個斜坡，且有近90度彎角，極易發生車禍，「轉彎的時候來不及，加上聽說煞車失靈，車子打了好幾個滾，衝到道路下方的溝渠裏」。唐先生稱，他趕到現場時，見到大巴已經完全翻轉，跌落在水渠中，團員以中年人為主，死者多為女性。唐先生還說，有上百名華人自發從各地趕到現場救援，「這些華人都開車過來，每個人都帶了水和麵包等救援物資，大家現場齊心協力，共同救援」。

涉事的江蘇南京金陵商務國際旅行社證實事件，並透露該旅行團是自上周六（17日）出發的老撾8日遊團。老撾湖南商會常務理事副秘書長羊志華表示，金陵商務國際旅行社已在老撾經營五六年，專門負責接待中國遊客。

新華社和中新社報道，金陵商務國際旅行社外聯部經理雷鳴表示，已經成立專門小組通知傷者、逝者家屬以及處理善後事宜，並已派員飛抵當地，所有團員均已購買人身意外傷害保險，保險公司也將派員前往當地協助處理。兩名未成年團員已確認安全，傷者主要是擦傷、扭傷等，暫無重症傷情。

解放軍醫療隊前往救援

中國駐老撾大使館和駐琅勃拉邦總領事館事後立即組織緊急救援，協調老撾軍警和地方救援力量開展工作。此外，正在老撾參加中老軍隊「和平列車—2019」人道主義醫學救援聯合演訓活動暨醫療服務活動的解放軍赴老撾「和平列車」醫療隊，昨日攜帶急救藥品和設備，前往琅勃拉邦參加救援行動。醫療隊派出兩批各10人，第一批乘坐中方的直-8G改裝救護直升機前往，包括心外科、心內科、呼吸重症、骨科、普外科和神經內科醫生，第二批人員則乘坐老方的新舟60客機前往。由於部分遇難者遺體被壓在車身下，使領館應急救援指揮小組還調派附近中老鐵路中國電建單位工地上的吊車等裝備支援。

中國駐老撾使領館提醒，老撾目前正值雨季，山區路况較差，中國公民在老撾注意交通安全，減少山區行車，出行前務必檢查車况並謹慎駕駛。