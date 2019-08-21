世貿裁美反補貼違規 華可徵報復關稅

「21世紀經濟報道」引述WTO官網文件稱，上訴機構報告於上月16日發布，裁決美國針對中國出口油井管、太陽能板等產品實施的11宗反補貼措施違規。中國2012年起就美國對中國上述產品徵收反補貼稅向WTO提訴，2014年美國被裁定違規，但至今仍未取消違規關稅。

高朋律師事務所合伙人錢文婕指出，今次勝訴意味中國現可向WTO申請授權報復美國，「而WTO的授權程序很容易通過」。

美卿：不認為習近平因華為棄談判

美國周一表示將再延長華為禁令的暫緩期，而總統特朗普仍顧慮與華為交易會影響國家安全。路透社昨引述國務卿蓬佩奧表示，美國並沒在華為問題上發出「令人混淆」的信息，重申在美國或全球網絡中使用中國電訊設備，都對國安構成巨大威脅。他也不認為華為禁令會阻礙兩國達成貿易協議。被問及中國國家主席習近平會否因華為問題暫緩談判，他表示，「我認為他（習近平）已準備好舉行一輪複雜的貿易談判。他仍未拒絕談判」。

開通5G 英再一電訊商採華為設備

另邊廂，華為繼續開拓歐洲市場。新華社報道，繼EE和Vodafone後，英國電訊商「Three UK」前日（19日）成第三家使用華為設備在英國開通5G服務的公司。報道稱，Three UK首階段的5G服務主要聚焦倫敦的家用5G寬頻，一年期無限數據流量的寬頻合約月均費用為35鎊（約332港元）。據介紹，該公司今年底前將在英國25個城市開通5G服務。

（綜合報道）