稅制配合外資離岸業務 放寬限制吸外國人才 標榜五大自由 滬臨港自貿新區揭牌

澎湃新聞報道，在昨日上午舉行的臨港新片區建設動員大會上，上海書記李強強調，增設新片區不是上海自貿試驗區空間的簡單擴大、現有政策的簡單平移，而是更深層次、更寬領域、更大力度的全方位高水平開放；不是為了單純建立區域性的發展亮點，而是構建代表國家更好參與國際合作與競爭的重要平台。他表示，新片區將有力推動上海南部地區發展，與長三角生態綠色一體化發展示範區一起，形成「東西聯動」、「兩翼齊飛」的發展格局。

新華社報道，新片區標榜要以「五大自由」（投資、貿易、資金、運輸和人員從業自由）為重點，建立更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，將帶來稅制、人才等多方面優惠。新片區參照經濟特區管理，片區內的企業居民可享資金自由流動便利，投資者設立的聯合創新專項資金，可在長三角地區自由使用；出入境、落戶、置業等也有更開放的政策。另外，為吸引總部型機構聚集，片區將研究適應境外投資和離岸業務發展的新片區稅收政策；區內從事人工智能、生物醫藥、民用航空等高新領域生產研發的企業，5年內可減免15%所得稅。

料未來調整法制配合「大膽試」

報道指，新片區重點是在對開放度要求高但其他地區尚不具備實施條件的重點領域探索經驗，並建立與國際通行規則相銜接的制度體系。復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員張湧說，可以預見，下一步涉及新片區的制度創新，將為新片區建設「大膽闖、大膽試、自主改」提供法治保障。

在臨港新片區揭牌儀式上，共13間企業獲頒首批營業執照，營業執照地址前綴更新為「中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區」，涉及人工智能、大數據服務、風力發電、集成電路晶片設計等領域。臨港集團的全資子公司「上海臨港新片區經濟發展有限公司」拿到001號營業執照，一期註冊資金20億元人民幣。集團表示，將加緊建設區內相關功能區，致力形成以創新經濟、總部經濟、數碼經濟、離岸經濟為主的新片區現代化經濟體系基礎框架。

13企業獲首批執照 涵蓋晶片AI業

上海市科委（上海市外國專家局）昨也推出措施，賦予臨港新片區更大自主權引進外國人才，包括在新片區註冊的科企聘請的外國人才，以及新片區緊缺急需的高級技工、技師等外國技能型人才，可放寬年齡、學歷等限制，並一次過給予兩年以上的工作許可等。

目標2035年生產總值破萬億

上月27日，國務院印發《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》（下稱《方案》），設立上海自由貿易試驗區臨港新片區，先行啟動面積為119.5平方公里（見圖）。《方案》第9點訂明新片區將「實施國際互聯網數據跨境安全有序流動」，有解讀為即啟用獲工信部批准的官方網絡專線「國際互聯網數據專用通道（IDC VPN）」，成為「御准翻牆特區」。根據規劃，到2035年，新片區生產總值超過1萬億元人民幣，相當於再造一個浦東新區。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676