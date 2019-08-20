謊稱協助領養 湖南福利院員工騙百萬

大花筒陷財困 賣樓未夠還

湖南湘潭福利院員工王×打着幫人領養孩子的幌子詐騙，至今年5月，多名受害者交錢後遲遲無法領養小孩。在多次向王×追討錢款未果後，於今年6月30日向湘潭市公安局高新分局報案。7月1日王×被抓獲歸案。澎湃新聞報道，今年44歲的王×，在湖南省湘潭市福利院負責後勤日常管理工作。據其交代，因習慣了大手大腳花錢和先花未來錢，最終致其債台高築到即便賣掉房子也未能償還巨額本息。為了能夠籌錢，2018年4月至2019年6月，王謊稱可以辦理收養兒童手續，前後共計詐騙26人134萬餘元。

公僕同上當 動員親屬微信「宣傳」

案發前，王×以其福利院後勤負責人的身分，曾向受害者承諾，只需3個月即可辦理好收養兒童的手續。更有與之有工作接觸的公務員被其蒙蔽，協助王×甚至動員親屬在微信朋友圈內發布辦理相關業務的消息。

「根據法律規定，收養福利院兒童的收養人只要具備收養法規定的條件和提供相應的資料即可申請，國家已取消收養登記收費。」

檢察官稱，王×在福利院負責的事項與收養手續無關，且單位其他工作人員，以及領導均不知情。王亦未具體去辦理收養手續，而是將款項用於歸還個人債務，主觀上非法佔有目的明確，故被檢察機關以涉嫌詐騙罪批准逮捕。