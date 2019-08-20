押注兩電影盼翻身 撤檔陷財困 賣畫救華誼 王中軍：不覺丟人

「陰陽合同」股價跳水 大V杯葛翻身作

《每日經濟新聞》報道，王中軍在論壇上主動提到，目前華誼雖然很艱難，但是自己和全員都是在不懈的努力着。他稱很多人問他「你那麼牛，你在收藏界挺有名氣的，怎麼開始賣畫了呢？」對此王中軍坦承，在去年嘉德的夜場拍賣中，有一半的拍品是他此前的收藏。他並在隨後主動分享了一張拍品的故事，稱其當年從嘉德以11萬元（人民幣，下同）價格拍下先鋒派畫家劉曉東的《求婚》，而在去年秋時，該作品被作價1000多萬賣掉，投資回報率大概是100倍的水平。王中軍又說，「為了生活，為了公司的安全性，什麼都可以賣掉。因而也不覺得是丟人的事情。」王中軍曾以2.07億元拍下曾鞏傳世孤本《局事帖》、以約3.77億元拍下梵高的油畫《雛菊與罌粟花》、以1.86億元拍下畢加索的《盤髮髻女子坐像》等知名藝術品。

中國傳媒大學教授、前央視主持人崔永元因《手機2》而與華誼旗下著名導演馮小剛及編劇劉震雲發生齷齪，並牽出范冰冰等影星天價陰陽合同事件，亦導致華誼兄弟（300027.SZ）股價大跳水。

去年底，華誼公司又斥巨資，由《老炮》導演管虎擔綱，拍攝講述國民革命軍在四行倉庫抗擊日寇的歷史題材影片《八佰》，並期望藉此打個翻身仗，不想該片在宣發時即遭內地多名左派大V杯葛，斥其美化國軍形象，最終影片撤檔。而另外一部電影《偉大的願望》則被指出觸犯了當局關於「偉大」的定義和用法的政治忌諱而改名為《小小的願望》。但這部由《前任3》導演田羽生執導的被廣泛看好的黑色幽默影片，亦在上映前宣布撤檔。

質押5.71億股 佔持股90.77%

影片遲遲不能上映，華誼兄弟便不能及時回籠資金。據《證券日報》報道，自今年6月份以來，為緩解資金壓力，截至7月3日，王中軍累計質押共計5.71億股華誼兄弟，佔其持全部股份的90.77%。