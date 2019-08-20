中美角力：獲美延臨時許可90日 華為稱影響有限

羅斯：給時間美電訊公司減依賴

彭博社報道，商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨接受「霍士財經新聞」（Fox Business）訪問時表示，美國一些電訊公司對華為「有依賴」（dependent），因此對華為暫緩禁令90天是合適的，「再給他們（企業）一點時間逐步減少依賴」。

不過羅斯補充指，商務部決定再將另外46個華為子公司列入出口管制實體名單。美國5月對華為發出的原禁令已對華為旗下68家子公司作出限制，加上新增公司，受影響的公司總數將超過100家。

華為46子公司納管制名單

「實體名單」禁止華為在未獲許可證的情况下與美國企業做生意，但商務部隨後發出臨時通用許可證，允許華為繼續購買美國廠商的產品，以減輕對其客戶的衝擊，當中有不少電信運營商利用華為的設備運營農村地區網絡。該「臨時許可證」於昨天（19日）屆滿。

美國總統特朗普剛在上周日重申，基於國家安全憂慮，他並不希望與華為做生意。外交部發言人耿爽昨回應表示，中美元首大阪會晤時，美方表示將允許美國公司繼續向華為供貨。美方何時兌現承諾、如何兌現承諾，事關美方自身的信譽和公信力，國際社會也都看在眼裏。中方希望美方能夠說到做到，停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事，而不是相反。

（綜合報道）