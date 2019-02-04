27年後 美再准售台66架F-16V戰機 特朗普信台「負責任」 華外交部斥蔡英文「馬前卒」

涉款628億 F-16台空軍主力

經過美國及台灣數天輿論造勢，特朗普終於親口證實美方將再次對台軍售。美國之音報道，特朗普說，他已經批准這筆對台軍售，這項包括66架F-16V戰鬥機的軍售案還有待美國國會參議院的通過。

特朗普強調這筆軍售給美國帶來的經濟利益，「80億美元，這是很大一筆錢、這是很多就業機會。」他說，「我們知道他們（台灣）會負責任地使用這些F-16……否則我們可能都不會出售。」

這是近年來美國對台金額最大、最重要的軍售案之一。美國國會參議院外交委員會成員盧比奧議員（Marco Rubio, R-FL）8月16日在一份聲明中對特朗普政府推進這筆軍售案表示讚賞。他說，在中國試圖擴大在地區威權勢力之際，美國加強與台灣的戰略伙伴關係最為重要。F-16是台灣空軍最重要的戰力骨幹，也是數量最多的主力戰機。上次美國同意出售F-16戰機給台灣是在1992年，當時尋求連任的美國前總統老布殊（George H.W. Bush），突然宣布同意對台出售150架F-16戰機。

美兩黨議員撐交易 待參院通過

這項軍售交易須經美國國務院和國防部審核並送交參、眾兩院外交委員會批准後，再送回國務院定案。目前正等待參議院通過。共和黨和民主黨議員都對這筆交易表示支持。《華爾街日報》引述知情人士指，美方此舉可能在美中關係的敏感時刻激怒北京。此前，美國7月批准向台灣出售最多20億美元（約157億港元）的艾布拉姆斯（Abrams）坦克，此舉迅速惹北京批評。

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨就美方擬向台灣出售F-16V戰機事應詢表示，蔡英文和民進黨當局，損害兩岸同胞的利益，不惜充當美「馬前卒」，向美繳納高額「保護費」，最終只能成為「棄子」，被永遠地釘在歷史恥辱柱上。

美港問題纏京 教授：華報復手段有限

美國得州聖湯瑪斯大學國際研究中心助理教授葉耀元在接受美國之音採訪時表示，目前北京已經為中美貿易戰和香港問題忙得「焦頭爛額」，現在「最麻煩的問題在於如何平息香港的抗爭」，大部分的資源和時間都在處理這個問題，因此並沒有太多時間處理台灣的議題，所以他認為在對台軍售一事上，中國除了在口頭上做出一貫的譴責外，能夠用來作為報復的手段「極其有限」。

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