23年前殺人 出家逃避 兇手藏身小廟落網

內地再現一宗殺人疑犯「放下屠刀」藏身佛門的案件。中新網報道，23年前，浙江台州天台縣發生一宗命案，1996年1月15日淩晨，城郊的西演茅石灰場老闆李×被人持刀刺死，疑犯作案後逃之夭夭。天台縣公安局立即啟動命案偵破工作機制，確定龐×有重大作案嫌疑。但礙於當時偵查條件和技術的限制，疑犯抓捕工作一直未有突破。

今年6月，公安部部署開展以「打詐騙、抓逃犯、保大慶」為主題的「雲劍」行動。天台警方以電子商務平台為切入點，利用大數據和雲計算技術，擴大排查範圍，通過大量信息查證，終發現龐×的線索。追捕組輾轉多地，最終在一座廟外徹夜蹲守，在天亮後將已出家多年、雲遊各寺掛單而行蹤不定的龐×抓捕歸案。

為情犯案 事後雲遊各地深山小廟

經警方初步審訊，疑犯龐×在23年前因感情糾葛，於案發深夜攜帶尖刀和斧頭潛至西演茅石灰場老闆李×的房內行兇，李傷重不治身亡。案發後龐×連夜潛逃，為躲避追捕及內心惶恐，多年前出家，一直以雲遊僧的身分，在各地深山小廟藏身。龐×落網後對犯罪事實供認不諱，目前被天台警方刑拘，案件正在偵辦。