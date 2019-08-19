公司搶註商標圖利 網紅真名被佔惹議

中央廣播電視總台《經濟之聲》報道，自媒體內容創作者「敬漢卿」近日公開了自己被惡意搶註商標的經歷。他稱一家名為「鏡湖區知橋電子產品銷售部」的公司在8月初發來律師函，指其在多個內容平台上使用『敬漢卿』之名，已經侵犯到該公司所註冊商標的專用權，需要及時整改，否則會委託律師發函至各大平台，查封『敬漢卿』相關帳號」。然而自媒體「敬漢卿」所被指為侵權的商標，是該自媒體創作者的真實姓名。

跨10多類別申逾百商標 多屬自媒體名

敬漢卿在國家企業信用信息公示系統，以及國家知識產權局商標局中國商標網上查詢發現，這家名叫「鏡湖區知橋電子產品銷售部」的公司，成立於2017年，主營電子產品批發和零售，卻申請了100多件商標且橫跨10多個類別，而申請的商標基本上都是自媒體的名字。

專家：知識產權公司幕後操控

有化名「大漠」的資深反詐騙人士稱，這個灰色產業鏈的前端就是一個皮包公司，幕後是相對較大的知識產權公司。大漠說，搶註一個商標成本不到1000元人民幣，但轉手賣給原作者，能賣上萬元甚至數十萬元。而有的皮包公司甚至可以在短時間內搶註900多個商標，其規模遠超世界五百強。

報道指出，10多年前有關部門取消了商標代理機構的行政審批，今年7月1日起一批新的降費舉措也從開始實施。但這些「簡政放權」的政策利好被惡意搶註商標的不法分子鑽漏洞，國家知識產權局條法司長宋建華亦曾承認，「以轉讓牟利為目的的囤積註冊行為大量出現，嚴重擾亂了市場經濟秩序和商標管理秩序」。

京知識產權委會籲盡早申請免奔波

知識產權局近日下發文件，重點整治「黑代理」和「代理非正常申請」；西瓜視頻、嗶哩嗶哩等多個網絡平台也已組建法律專業團隊為旗下自媒體提供維權支援。不過，北京知識產權法研究會競爭法專委會副秘書長劉楠表示，盡早申請商標註冊，要比為遭搶註商標奔波，會節省大量時間和資金成本。