上半年GDP出爐 廣東破5萬億居榜首

經濟穩中有進 全國總量達45兆元

中新網引述國家統計局資料庫數據稱，目前內地31省區市上半年GDP資料已全部公布。總體而言，面對錯綜複雜的國際國內形勢，上半年中國經濟運行總體平穩、穩中有進，GDP總量達45.09兆元。

從各地數據看，上半年，廣東是「5萬億元俱樂部」的唯一成員，GDP總量約為5.05萬億元。照此趨勢，廣東省全年GDP有望首次突破10萬億大關。江蘇、山東GDP總量均跨過4萬億元關口，分別為4.86萬億元和4.18萬億元。緊隨其後，浙江、河南、四川三省GDP總量超過2萬億元。此外，上海、北京、天津、重慶四大直轄市GDP總量均突破萬億元。

16地增速勝全國 吉林2%包尾

從增速來看，上半年中國GDP同比增長6.3%，運行在合理區間。在地方層面，共有16地上半年GDP增速跑贏全國，北京與全國增速持平。具體而言，有3省區上半年GDP增速達到9%。其中，雲南增長9.2%，居全國第一位；貴州和西藏均增長9.0%，並列第二。

在榜單另一端，吉林、黑龍江、天津位列最後三名，增速分別為2.0%、4.3%、4.6%。排名墊底的吉林省，較一季度2.4%的增速繼續有所回落。面對穩增長壓力，7月30日，吉林省召開2019年省政府重點工作交流第一次會議，指出穩增長工作已經進入背水一戰、絕地反擊、決戰決勝的冲刺階段。