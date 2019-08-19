專家：改革下半場 深圳仍是標杆

「港為金融中心 深圳改革排頭兵」

中辦、國務院《意見》指出，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」將有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，同時要求深圳「抓住粵港澳大灣區建設重要機遇」。早前有分析認為，這表明進一步突出深圳在「大灣區」的龍頭與核心地位。竹立家對此表示，大灣區本身就是「一國兩制有效推進的試驗場」，這一概念包含在一國兩制環境下，探討解決大灣區包括港澳的各個城市之間，在經濟、社會、人文發展上的更好地融合、協調、配套等問題。透過深圳與香港在制度互聯互融上的「先行示範」，可成為大灣區其他城市與香港互融互動的樣板。

竹立家強調，各城市有不同的定位，各有特點和優勢，香港是金融和貿易中心，深圳則一直是中國改革開放的排頭兵，未來也應繼續承擔作為建設社會主義現代化強國排頭兵的責任。

明報記者