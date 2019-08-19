中央支持深圳建「先行示範區」 深港澳金融互聯互通 教授：制度化經驗宜全國學習

抓大灣區建設機遇 增核心引擎功能

新華社報道，這份意見共19條、全文4600餘字。《意見》指出，在中國特色社會主義進入新時代的當下，要求深圳「抓住粵港澳大灣區建設重要機遇，增強核心引擎功能，朝着建設中國特色社會主義先行示範區的方向前行，努力創建社會主義現代化國家的城市範例」。中央全面深化改革委於7月24日召開的第九次全體會議上通過了上述《意見》。

《意見》對該「先行示範區」提出「高質量發展高地」、「法治城市示範」、「城市文明典範」、「民生幸福標桿」、「可持續發展先鋒」等5大戰略定位。在經濟層面，《意見》要求深圳「加快實施創新驅動發展戰略」，表示將支持深圳強化產學研深度融合的創新優勢，建設以深圳為主陣地的綜合性國家科學中心，在粵港澳大灣區國際科技創新中心建設中發揮關鍵作用。

推人民幣國際化先行先試

另外在構建現代產業體系方面，《意見》提出包括促進深圳與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，推進人民幣國際化的先行先試，探索創新跨境金融監管等要求。為助推粵港澳大灣區建設，《意見》要求深化前海深港現代服務業合作區改革開放，以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水平；加快深港科技創新合作，促進人員、資金、技術和信息等要素高效便捷流動等。其中也包括推進在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有「市民待遇」。

《意見》並提出要全面提升民主法治建設水平，強調「用足用好經濟特區立法權」，允許深圳立足改革創新實踐需要，根據授權對法律、行政法規、地方性法規作變通規定。

國家行政學院教授王小廣在《瞭望》周刊撰文指，所謂「先行示範」，就是在以往作為特區試驗田的「先行先試」基礎上，提高標準，並將有關經驗制度化、法制化，使其具有普遍的價值，適合全國學習、推廣。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676