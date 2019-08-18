首款純商業火箭捷龍一號升空 國家隊進軍市場 一箭三星成功入軌

體積最小 重量最輕

新華社報道，捷龍一號是一款小型固體運載火箭，總長19.5米，箭體直徑1.2米，起飛重量約23.1噸，在中國固體火箭中體積最小、重量最輕，自去年2月開始研製到昨日首飛成功，只用了不到18個月時間，是研製周期最短的中國火箭之一。

捷龍一號項目技術經理龔旻表示：「『捷龍』火箭雖小，但它五臟俱全且性能優異，能實現500公里太陽同步軌道200公斤運載能力，在中國固體商業火箭中運載效率是最高的。」捷龍一號在國內創新採用了衛星倒裝的空間佈局形式，可為衛星提供兩種類型的完整艙段空間，滿足用戶一箭一星或一箭多星的發射需求，實現全箭控制執行機構簡化設計，為微小衛星技術驗證、星座組網和補網提供更加安全、靈活、經濟、迅速的服務。

社會融資經費 非國家投入

在過去，承擔國家航天發射型號上的配套設備，全部由航天系統內成熟的配套單位完成。央視報道，捷龍一號的研製經費並非國家投入，而是向社會融資，以及用競爭性採購打破原先的計劃性採購，形成純商業化的運作模式，即打開市場，讓更多民間企業參與，以競爭的方式，選出其中價格最優和性能最好的，在控制成本的同時保證火箭的可靠性。

吸納民企參與競爭

航天科技集團運載火箭技術研究院見證中國長征系列運載火箭的發展，從一箭一星到一箭多星，從發射衛星到發射載人飛船和月球探測器，從現役運載火箭到新一代運載火箭。而「國家隊」進軍商業航天市場時，依然採用中國航天的「高標準」。

遙感衛星200秒拍攝京滬

今次發射的3顆衛星中，千乘一號01擁有2米分辨率的對地成像，200秒就能從北京拍到上海，將為用戶提供商用業務數據服務，實現衛星遙感數據和窄帶通訊數據的融合業務運營；星時代-5為實驗性光學遙感衛星，用於對地球實施光學遙感和圖像數據回傳及簡易地面圖像處理；天啟二號是天啟物聯網星座的組成部分，可滿足用戶海量數據廣域採集需求。