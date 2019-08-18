駐京周記：記者需「兼聽」 工作忌情緒化

前幾日深夜，有一位前輩在朋友圈稱，自己被同事拉黑了；原因僅僅是他在同事的朋友圈內，就修例引發的不合作事件發表了不同看法。事實上，這種情况早在多日前就已經出現苗頭。記者曾跟一名行家就此閒聊，得知其所就職的公司內部也出現嚴重分化，只是礙於工作關係，雙方都會心照不宣地避免談論相關話題。

這令記者頗為驚訝。新聞行業最講究客觀公正和言論自由，在過往即便意見不同，也多會理性討論，對事不對人。因為雙方都有發言的權力，記者的職業亦有「兼聽」的要求。但本次修例事件所引發的社會撕裂，已經從社會各個角落，延伸至家庭和媒體從業人員之中。在過去看來最不可能出現分化的地方，已經有人拒絕聽取任何的不同於己見的信息。長此以往，會使社會撕裂和對立更為嚴重。

本月13日，香港機場發生記者和遊客被禁錮和毆打事件後，記者曾與日、俄、韓等多國記者聊及此事。他們認為，任何人都不能為謀求自身利益，去影響甚至綁架和犧牲他人的合法權益。但事實上，這種在部分記者看來應該遭到批評的行為，在本港媒體甚至同媒體內不同記者之間，亦形成明顯兩極的態度，至今沒有消融的迹象。

放下心中芥蒂 秉持客觀公正

作為本應秉持客觀公正態度的媒體記者，在此背景下難免會將個人情緒帶入到日常工作。也自然會由此使社會更趨分裂。若想消彌社會的割裂，首先需媒體記者重新審視自身，放下彼此心中的芥蒂。否則當心中無形的牆被真正築成，被破壞的則是宗族、家庭、親友等中國幾千年來頗為牢固的社會形態；家庭不睦，鄰里不和並不是香港之福。

明報記者 鄭海龍