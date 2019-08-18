潛逃10年 涉黑疑犯由巴西「送中」

新華社報道，黃×自2009年以來，先後網羅多名有違法犯罪前科人員和社會閒散人員，在福建省南安市違法開設賭場，並涉及非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪行為，逐漸形成以黃×為首的黑社會性質組織，攫取了大量非法利益，嚴重擾亂了當地的社會秩序。2010年8月，南安市公安機關經過縝密偵查，一舉搗破該組織，抓獲10多名疑犯，但黃×卻走脫並潛逃巴西。

為將黃×緝捕歸案，公安部先後4次派出工作組赴巴西進行執法合作，積極推動巴西司法部門開展有關工作，並通過國際刑警組織對黃×發出紅色通報。2018年8月，巴西警方在聖保羅市將黃×抓獲。黃×落網後，根據中國有關法律和「中國和巴西聯邦共和國引渡條約」規定，中國警方迅速向巴方提出引渡請求；今年6月，巴西聯邦最高法院判決同意將黃×引渡回中國。

公安部有關負責人表示，近年來，中國警方不斷加大國際警務合作，一批潛逃境外的疑犯被緝捕引渡回國。下一步，公安機關將按照掃黑除惡專項鬥爭總體部署和「雲劍」行動具體要求，深化國際警務執法合作，全力將潛逃境外的疑犯緝捕歸案。