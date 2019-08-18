陸歌手撐港警 「被取消」台北演出

主辦方：維安考量取消演出

ETtoday新聞雲報道， 曾參加綜藝節目《中國有嘻哈》走紅的徐真真，原定昨天（17日）在台北The Wall舉辦「如果愛 請渣愛」演唱會，但在昨日早上卻突宣布取消，原因是不滿主辦方要求他刪除在微博「我支持香港警察」的言論。徐真真在聲明中指出，他14日在微博發表「我支持香港警察，你們可以打我了」的言論，不料演唱團隊到達台灣後，主辦單位要求他刪除該則文字，否則不能在這裏演出。「我們團隊感到非常震驚，並拒絕刪除該則微博，雙方溝通多次未能達成共識，因此被迫取消了演出。」他說。

不過，The Wall早在15日已於粉絲專頁發文表示：「原訂17日徐真真2019盛夏巡演『如果愛 請渣愛』台北站，因現場維安考量，本場次演出取消」，並表示會再公布退票方式。根據百度，徐真真生於廣州，2004年加入「M貳」組合，正式進入演藝圈。其代表作包括《未必真得曬Mixtape》、《當妮走了》和《活該》等。

《少年問道》退出金馬影展

此外，大陸的國家電影局本月7日要求大陸電影和人員暫停參加今年的台灣金馬影展，被認為是針對蔡英文政府支持香港反修例及台獨言行而採取的行動；大陸和香港許多影片為此退出金馬影展，不過台媒稱有一部大陸紀錄片《少年問道》堅決不退賽，成為唯一公開表態參加金馬獎的大陸電影。該片由北京電影學院畢業的朱昱執導及拍攝，昨日朱昱在微博中針對事件表示，「由於我報名時國家電影局尚未發布消息，現在我鄭重聲明，我和我的影片退出參加金馬影展」。