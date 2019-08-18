美再免44華產品關稅 含家具兒童用品 華為寬限令明到期 或再延長90日

美國總統特朗普月初宣布，9月1日起對新一輪價值3000億美元中國貨品加徵10%的關稅。13日，USTR單獨開出一份名為「List 4B」的清單，所列舉貨品關稅生效期限推遲到12月15日。但「List 4A」清單中商品關稅仍於9月1日生效。16日，USTR公布最新調整的「List 4A」，有44種中國輸美產品獲得豁免，總值約78億美元（約612億港元）。

涉及612億 包括路由器

從關稅清單剔除的項目多為家具產品，包括木椅、金屬支架椅及塑膠椅；嬰兒相關家具亦剔除在外，包括嬰兒牀、手提式嬰兒牀、搖籃、嬰兒車與兒童座椅，網絡數據機（modem）及路由器（router）也在清單之中。不過，當中部分貨品（包括部分家具及路由器等）去年9月已被加徵10％關稅，並於今年5月被提高至25%。

特朗普：免國民增聖誕開支

受關稅衝擊，美國勞工部13日數據指，7月全美家具價格指數連續第三個月上漲，其中嬰兒家具同比飈升11.6%。特朗普13日也曾表示，決定延後加徵中國製主要電子消費品的關稅，是想將對聖誕購物季節的影響減到最低，以免美國民眾在聖誕節銷售旺季因為貿易戰而增加開支。

另外，路透社昨日引述多名消息人士指出，美國商務部將延長華為的臨時許可證有效期，讓華為在原先到期日（19日）後，能繼續購買美國產品，維持營運並提供顧客服務。消息人士透露，美方5月發給華為的臨時許可證，效期將再延長90天。寬限期延長後，華為便可維持現有的電訊網絡，也能繼續為目前華為裝置提供軟件更新。

由於華為已變成美國在貿易戰中重要的談判籌碼，消息人士提醒，目前情况仍然多變，延長寬限期的決定也可能會變卦。其中一名消息人士也透露，特朗普與中國國家主席習近平預計在這個周末通話，討論有關華為的事。

昨日稍晚被問及華為臨時許可證一事時，美國商務部不願評論，只請記者參考商務部長羅斯（Wilbur Ross）近日接受財經媒體CNBC專訪時的發言。羅斯在專訪中表示，臨時許可證效期只到19日，至於是否可能延長，「周一（19日）時我會很願意告訴大家最新狀況。」

（中美角力）

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