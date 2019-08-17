《人世間》圓創作夢 梁曉聲獲茅盾文學獎

李洱《應物兄》與《紅樓夢》並論

梁曉聲接受本報採訪時稱，創作《人世間》時並未考慮評獎等方面的問題。他稱，本次獲獎證明讀者對自己作品的一種認可，但家裏並不準備慶祝。而創作該作品的主要原因，也是因過往並沒有一個令自己滿意的現實主義作品。他說《人世間》是以黑龍江哈爾濱為原型，塑造了這個城市的底層居民從1970年代的文革時期到改革開放後的今天。「既為圓自己的一個夢，也為用現實主義文學手法，向後世的年輕人介紹這段時間跨度不長，卻相當陌生的年代，和那些年代發生的故事。」

澎湃新聞報道，李洱寫作了13年的小說《應物兄》，講述了中國大學乃至知識界的眾生百態。曾獲茅盾獎的周大新和畢飛宇等將之與錢鍾書的《圍城》和古典名著《紅樓夢》並論。陳彥的《主角》則寫的是秦腔名伶憶秦娥近半個世紀人生的興衰際遇、起廢沉浮，以及其與秦腔及大歷史的起落之間的複雜關聯。

茅盾文學獎由中國作家協會主辦，獎金50萬元人民幣，每4年評選一次，參加作品需為13萬字以上的長篇小說；為中國最高榮譽的文學獎項之一，也是中國獎金最高的文學獎項。

明報記者