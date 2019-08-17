陸片《少年問道》拒退金馬惹論戰 網紅道長批北京白雲觀沒「割席」

「唯一參展內地片」 電影局未見備案

中時電子報引述電影公司的新聞稿稱，《少年問道》是由大陸女導演朱昱執導、掌鏡，記錄中國道教學院的4名青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯，效法道士「全真邱祖」的慈悲大愛，以徒步乞行方式自北京白雲觀花15天走到山東棲霞太虛宮的過程。對於《少年問道》執意參加金馬獎，大陸官方仍未表態。不過本報記者查詢國家電影局網站，未能搜到關於朱昱導演的備案資料，翻閱該局自2017年1月至今年6月85批次計、逾360部紀錄影片的備案信息，也未見《少年問道》的相關資料。這意味着若非有關備案信息被刪除，就是該片以其他名稱備案，或並未向廣電總局送審並得到拍攝許可。

台灣《自由時報》早前引述朱昱稱，不忘初衷，堅持參加，「除非金馬不讓我去」。

該片曾在北京白雲觀拍攝，片中4名道士曾在白雲觀外持「少年問道 真功真行」紅色布幅合影，並從這裏起步。對此，西安長安區政協委員身分的「網紅道士」梁興揚15日起在微博發表多篇文章，質疑白雲觀至今未與該片劃清界線，「在大是大非的問題上沒有一點覺悟，根本就沒有把國家認同和國家法律放在心裏」，「國旗升在了道觀，卻沒有在他們心中升起」。北京白雲觀管委會委員、道長陳理真當日也在微博反駁，如果紀錄片拍攝是從白雲觀出發，就認為是白雲觀拍的；那麼從北京出發，是不是就是北京市拍的。

白雲觀道長否認參與拍片

隨後，梁興揚又公開多張陳理真過去在網上的留言截圖，舉報其曾說台灣保留傳統中國文化較佳、「希望台灣解放大陸」等言論。要求道教協會及中國國家宗教局、統戰部對北京白雲觀住持李信軍及陳理真的「反動言論」進行徹查。白雲觀和陳理真暫未有回應。

搜狐網2017年曾刊文稱梁興揚與白雲觀早有恩怨。2015年5月，梁興揚因文章受到網民追捧而成為網紅，白雲觀則指其為假道士。同年白雲觀利用中國道教協會在觀內開會的機會，由道協開具「關於轉發梁興揚網絡不當言論信件」的紅頭文件，此後，梁與白雲觀不時在網上發生罵戰。