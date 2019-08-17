柯文哲：郭台銘王金平曾找我當副手

【明報專訊】明年台灣總統大選的一大焦點是，除代表民進黨競逐連任的台灣總統蔡英文和代表國民黨出戰的高雄市長韓國瑜外，剛創立台灣民眾黨的台北市長柯文哲（圖），以及在國民黨初選中敗北的鴻海創辦人郭台銘和前立法院長王金平，會否加入戰團或聯手。柯文哲昨稱，郭和王都曾找他當副手被拒，若郭參選他便不選。
倘郭不參選 「要到城隍廟擲筊」
台灣電台POP Radio昨日播出柯文哲專訪，他透露郭台銘和王金平均有意參選，亦曾找他做副手，郭更提出自己只當一任、柯任副總統兼行政院長的想法。柯文哲還形容，自己是獅子，郭是老虎，王是狐狸，獅虎個性較合，「各吼兩聲就成交」。他重申一開始就很不想選，「看到郭台銘出來就太好了，小弟拜託你，你選我就可以不用選」。但若郭不參選，他就要回家思考，及到新竹城隍廟擲筊。柯文哲受訪時進一步說明拒絕「郭柯配」原因，他說不喜歡分贓政治，稱最理想的政治是「理念的結合」。
節目中柯文哲還表示，組黨的目標是進軍國會，這對選總統反而相當不利，因失去合縱連橫空間，不似無黨籍參選可以吸納不投藍、綠的票。
郝龍斌牽線 郭將晤吳敦義
另邊廂，在國民黨面臨分裂之際，郭台銘前日與該黨副主席郝龍斌會面，雙方確定短期內安排黨主席吳敦義與郭見面。至於外界期望有望明日在桃園祈福法會實現的郭、柯、王會面，三方陣營幕僚均表示機會不大。
郭台銘昨晚在facebook發文表示，政治不是分贓，更不是權位保衛戰，大我是將國家利益擺在政黨利益之前，將全民福祉放在自身好處之上。對於與吳敦義的會面，郭台銘說既不預設立場也無任何承諾。