柯文哲：郭台銘王金平曾找我當副手

倘郭不參選 「要到城隍廟擲筊」

台灣電台POP Radio昨日播出柯文哲專訪，他透露郭台銘和王金平均有意參選，亦曾找他做副手，郭更提出自己只當一任、柯任副總統兼行政院長的想法。柯文哲還形容，自己是獅子，郭是老虎，王是狐狸，獅虎個性較合，「各吼兩聲就成交」。他重申一開始就很不想選，「看到郭台銘出來就太好了，小弟拜託你，你選我就可以不用選」。但若郭不參選，他就要回家思考，及到新竹城隍廟擲筊。柯文哲受訪時進一步說明拒絕「郭柯配」原因，他說不喜歡分贓政治，稱最理想的政治是「理念的結合」。

節目中柯文哲還表示，組黨的目標是進軍國會，這對選總統反而相當不利，因失去合縱連橫空間，不似無黨籍參選可以吸納不投藍、綠的票。

郝龍斌牽線 郭將晤吳敦義

另邊廂，在國民黨面臨分裂之際，郭台銘前日與該黨副主席郝龍斌會面，雙方確定短期內安排黨主席吳敦義與郭見面。至於外界期望有望明日在桃園祈福法會實現的郭、柯、王會面，三方陣營幕僚均表示機會不大。

郭台銘昨晚在facebook發文表示，政治不是分贓，更不是權位保衛戰，大我是將國家利益擺在政黨利益之前，將全民福祉放在自身好處之上。對於與吳敦義的會面，郭台銘說既不預設立場也無任何承諾。