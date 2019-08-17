新疆「再教育營」白皮書：用關愛從源頭反恐

這份1萬多字的白皮書重申，新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義、宗教極端主義，完全是尊重和保障人權之舉，「用拉的方式而不是推的方式，用挽救的方式而不是嚴懲的方式，用關愛的方式而不是嫌棄的方式，進行幫教」。

稱多數順利畢業 無具體數字

白皮書透露，教培中心學員包括3類，一是被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動、極端主義活動或情節輕微、尚不構成犯罪的人員；二是參與恐怖活動、極端主義活動有現實危險性，但尚未造成實際危害後果，主觀惡性不深，能認罪悔罪，毋須判刑或免除刑罰，自願接受培訓的人員；三是因恐怖活動犯罪、極端主義犯罪被定罪判刑，刑滿釋放前經評估仍有社會危險性，法院決定在刑滿釋放後進行安置教育的人員。

「國家意識明顯增強」

新疆自治區主席雪克來提．扎克爾上月底在記者會上稱，90%教培中心學員都已回家，但說法受到流亡海外的維吾爾族人質疑。今次白皮書再稱大多數學員已結業，但沒有透露具體數字；同時稱學員的國家意識、公民意識、法治意識明顯增強，辨別是非能力明顯提高，多數人能認清宗教極端主義不是宗教，抵禦極端主義滲透的能力明顯增強。

對於外界形容「再教育營」猶如監獄、侵犯人權，白皮書表示，學員人身自由得到保障，教培中心亦嚴禁人格侮辱和虐待學員，在寄宿制管理下學員可定期回家，有事請假，有通訊自由。白皮書又指各民族的風俗習慣和使用本民族語言文字的權利都獲充分保障，信仰自由受尊重，配備雙語教師、輔導員、醫生和後勤服務管理人員等。